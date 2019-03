Jedną z ostatnich inwestycji Roberta Lewandowskiego są apartamenty ApartPark zlokalizowane w Świnoujściu. Wyróżniają się one na tle innych nieruchomości nad Bałtykiem wyjątkową architekturą inspirowaną najbliższym otoczeniem oraz spójnie zaprojektowanymi terenami zielonymi. Atrakcyjność lokalizacji oraz potencjał inwestycyjny przyczynił się do znacznego zmniejszenia ilości dostępnych powierzchni do zakupu. Pozostały już ostatnie apartamenty II etapu inwestycji, dlatego to ostatnia szansa, aby zainwestować tam, gdzie Robert Lewandowski.

ApartPark odpowiada na potrzeby klientów biznesowych. Oferuje nabywcom inwestycyjnym znaczną przewagę konkurencyjną dzięki specjalnej ofercie Top Profit, której kalkulacja przewiduje uzyskanie zysku z lokalu znacznie powyżej 6%. Cenę najmu kształtują również liczne udogodnienia – zaplecze SPA z basenem, taras do opalania na dachu czy strefy wypoczynku na każdej z kondygnacji.

„Apartamenty ApartPark wyróżnia bardzo duży potencjał inwestycyjny i dlatego zdecydowałem się zainwestować w tym miejscu” – mówi Robert Lewandowski.