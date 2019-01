Czym Świnoujście urzekło Roberta Lewandowskiego? Piłkarz zainwestował w apartamenty tuż przy plaży.

Liczne analizy rynkowe wskazują na osiąganie największych zysków z wynajmu nieruchomości w nadmorskich miejscowościach. Szczególną rolę w ruchu turystycznym odgrywa zachodnia część wybrzeża, gdzie jedną z najczęściej wybieranych destynacji jest Świnoujście. Miejsce to zachwyca najszerszą plażą w Polsce, licznymi możliwościami aktywnego spędzania czasu oraz bogatą infrastrukturą wypoczynkową.

Charakterystyczne walory przyrodnicze oraz duży potencjał miasta sprawił, że Robert Lewandowski wybrał Świnoujście na miejsce jednej ze swoich ostatnich inwestycji. Podjęcie takiej decyzji zostało uwarunkowane bardzo atrakcyjną nieruchomością znajdującą się tuż przy plaży – mowa o kompleksie ApartPark. Kapitan reprezentacji Polski dokonał lokaty kapitału w apartamentach zlokalizowanych w nowoczesnym budynku Lividus. Umiejscowienie apartamentowca zachwyci nawet najbardziej wymagających gości, którzy oczekują bliskości natury przy jednoczesnym przebywaniu w tętniącym życiem nadmorskim mieście.

„Apartamenty ApartPark wyróżnia bardzo duży potencjał inwestycyjny i dlatego zdecydowałem się zainwestować w tym miejscu” – mówi Robert Lewandowski

Świnoujście, gdzie zlokalizowano inwestycje ApartPark, jest szybko rozwijającym się miastem, które w ostatnich latach inicjuje wiele działań zmierzających do zwiększenia jego atrakcyjności. Najważniejszą inwestycją, która została dofinansowana kwotą 776 mln złotych z Unii Europejskiej, jest budowa tunelu nad rzeką Świną. Dynamiczny rozwój był jednym z czynników, który skłonił Roberta do zainteresowania się inwestycjami usytuowanymi w tym mieście, a ostatecznie liczne atuty ApartParku skłoniły do podjęcia decyzji o lokacie kapitału w tym miejscu.