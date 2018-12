Jedną z ostatnich inwestycji Roberta Lewandowskiego są apartamenty Apartpark zlokalizowane w Świnoujściu. Wyróżniają się one na tle innych nieruchomości nad Bałtykiem wyjątkową architekturą inspirowaną najbliższym otoczeniem oraz spójnie zaprojektowanymi terenami zielonymi. Swój kształt budynek Lividus zawdzięcza bliskości morza, portu i leśnej okolicy. Zaokrąglone narożniki nawiązują bezpośrednio do burt statków, a duże, wstęgowe szklenia dookoła budynku dodają lekkości i nowoczesnego charakteru całej bryle, jednocześnie zapewniając odpowiednie oświetlenie wnętrz. Kolejnym nawiązaniem do żaglowców są balkony okalające budynek.

„Bardzo spodobała mi się architektura Apartparku nawiązująca do bliskości Bałtyku.” – mówi Robert Lewandowski.

Przestrzenie wyróżniają się dużymi przeszkleniami, które czynią apartament przestronnym, a jednocześnie zapewniają przez bardzo długi czas naturalne oświetlenie. Piłkarz przy wyborze odpowiedniej inwestycji kierował się nie tylko kwestiami związanymi z designem, ale również funkcjonalnością – Apartpark łączy w sobie każdą z tych cech.